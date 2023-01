Oostende overleeft ruige terugwedstrijd en is opnieuw bekerfinalist, zwakke Telenet Antwerp Giants gaan onderuit in Luik

Elf bommen van Jackson (6 op 9) en Lisboa (5 op 6) brachten Charleroi enkele keren virtueel in de finale van de beker van België maar de tweede driepunter van Bleijenbergh op acht seconden van de buzzer was beslissend. Van zijn zestien punten uit de spaarpot van de heenmatch (92-76) houdt Oostende (achtste match in negentien kalenderdagen!) er in Charleroi drie over na een 87-74-nederlaag.

Makwa zette met een bom de 25-23-score aan het einde van het aanvallend pittige openingskwart op het bord. Oostende kwam die periode zonder kleerscheuren door, alhoewel de foutenlast voor de centers Buysschaert en Bratanovic (elk twee) voor een uitroepteken zorgde.

Na een knappe driepunter van Schoepen liet Libert zich tegen Barcello op een onsportieve fout betrappen. Oostende herleidde het verschil van 28-23 tot 28-27. Lisboa en Kuta diepten toch een mini-kloofje (33-27) uit. Even nam de kwaliteit van het spel wat af. Dat vertaalde zich vooral in slordige balverliezen. De efficiëntie minderde. Tyree bracht met een bom uit de linkerhoek beide teams aan 33-33 weer op gelijke hoogte. Uiteindelijk stapten de Karolingers met een 38-35-voorsprong naar de kleedkamer, iets minder dan ze gehoopt hadden. Het 21-12-reboundoverzicht van de Karolingers was indrukwekkender.

Vroeg in het derde bedrijf herstelde van der Vuurst het evenwicht: 38-38. Bij een 43-45-voorsprong gleed de controle helemaal uit de Oostendse handen. Jackson en Lisboa knutselden een 14-0-rush in mekaar. In die periode vloog Fogang met zijn knie tegen de heup van Tyree. Het werd steeds ruiger. Met twee bommen in de slotfase van het derde bedrijf stuurde Jackson zijn team virtueel (68-49, een maximaal verschil van negentien eenheden) naar de finale.

Snel knaagden Gillet en Troisfontaines een stuk van die achterstand weg: 72-60. Charleroi leidde met 75-60 op exact vijf minuten van de buzzer. Jackson en Lisboa bleven op een heerlijke wijze verre bommen vuren. Bij 80-63 en 84-67 waren de Spirous opnieuw virtuele finalisten. Jackson versterkte dat nog met zijn zesde bom: 87-69. Nog 1’04” op de klok. In de slotminuut herleidden Bratanovic (lay-up) en Bleijenbergh (bom) het verschil tot dertien eenheden. Na een time-out liet Jackson zich in de acht slotseconden de bal lullig ontfutselen. Oostende is opnieuw bekerfinalist.

Met 30 punten, 4 rebounds en 5 assists maar ook 7 balverliezen was Jackson de smaakmaker van Charleroi. Energietopper Gillet speelde 39’57” en was daarin goed voor 16 punten, 8 rebounds en 2 assists. Van der Vuurst deelde 9 Oostendse assists uit, Kuta plukte 10 rebounds voor Charleroi.

Ex Giant Niels Van Den Eynde opent deur van finale voor Luik tegen zwakke Giants

Telenet Giants Antwerp miste volledig de start van de wedstrijd. De Sinjoren misten open shots, vooral driepuntpogingen, en waren nonchalant in defense. Ook Luik was echter zwak en profiteerde onvoldoende na een 10-0 bonus. Via de ingekomen Thijs De Ridder ging het naar 12-9 maar Angel Rodriguez zorgde na het eerste kwart voor een 20-13 Luikse bonus. In het tweede kwart waren de Giants defensief, ondanks vroege foutenlast, wel bij de zaak. Bij 23-21 was de aansluiting een feit. Missers (1 op 17 driepunters in de eerste helft) en dus een bijzonder slechte afwerking van de Sinjoren maakten dat Luik na 29-22 met een buzzer-beater van Angel Rodriguez de rust introkken met een 34-26 bonus.

Ook het derde schuifje bracht geen beterschap voor de Sinjoren. Steriel basketbal en vooral aanvallend te weinig inspiratie om Luik te bedreigen. Meer had de club uit de Vurige Stede niet nodig om verder afstand te nemen: 40-31 en 50-39.

Luik was weer niet top in het slotkwart maar de Giants bleven open shots missen. Reggie Upshaw (1 op 13), Spencer Butterfield (2 op 12) en Brandon Anderson (2 op 11) waren de negatieve exponenten in een wedstrijd die Antwerp Giants enerzijds altijd had moet winnen en anderzijds nooit met dertien punten had mogen verliezen. De laatste aanval was typerend voor de wedstrijd. Desonta Bradford ondernam zijn driepunter te vroeg, miste en Niels Van Den Eynde (17 punten) nam het geschenk in ontvangst aan en zorgde met een bom voor de verdiende 72-59 zege voor Luik. “We liepen vanaf de eerste seconde achter de feiten aan. We verdienden de winst niet. Onze shotselectie (19 op 69 shots, waarvan 4 op 31 driepunters) was bijzonder slecht,” zei coach Ivica Skelin van de Giants. Jean -Marc Mwema kon enkel zijn coach maar bijtreden. “Dit was niet goed. We holden constant achter de feiten aan en misten open shots. Woensdag moeten we reageren. De finale? Het wordt moeilijk, maar we moeten blijven geloven in onze missie. Vandaag is een gemiste kans. Woensdag gaan we op zoek naar revanche,” aldus nog Jean-Marc Mwema. De Giants moeten woensdag (20 uur Lotto Arena) dus met minstens 14 punten winnen om zich te kwalificeren voor een nieuwe bekerfinale. Die zou op zondag 12 maart (Vorst Nationaal) zijn tegen Oostende. De kustploeg won de heenmatch met 92-76 van Charleroi en verloor de return met dertien punten. Net voldoende voor een stek in de finale tegen Luik of … Antwerp Giants

Luik-Telenet Giants Antwerp 72-59

Kwarts: 20-13, 14-13, 16-13, 22-20,

Luik: John Jr, Lemaire 3, Bogaerts 8, Depuydt 2, Noterman 5, Dragan 5, Rodriguez 19, Tumba 4, Cambo 0, Van Den Eynde 17

Telenet Giants Antwerp: Anderson 5, Smout 2, Bradford 11, D’Espallier 0 De Ridder 12, Marinkovic 5, Rogiers 1, Butterfield 4, Mwema 14, Upshaw 5