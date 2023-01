Leandro Trossard mag meteen juichen bij invalbeurt: Arsenal legt Man United in extremis over de knie en loopt verder uit in klassement

Arsenal heeft de topper tegen Manchester United winnend afgesloten. Lange tijd leek de partij op een 2-2-gelijkspel af te stevenen, maar Eddie Nketiah trok de Gunners in het absolute slot alsnog over de streep.

Een duel tussen het nummer één en vier: ofwel het Arsenal van bankzitter Leandro Trossard tegen Manchester United. Gezien de uitstekende resultaten van beide teams de laatste weken beloofde het een waar spektakel te worden in het Emirates. Dat er veel drang naar voren was, werd meteen duidelijk. Partey was na enkele minuten al dicht bij de openingsgoal, maar de Ghanees zette de kans naast. United, waar Wout Weghorst de diepste man was, claimde niet veel later een strafschop op Fernandes, maar scheidsrechter Taylor ging er terecht niet op in.

Bij de volgende dreiging vanwege de bezoekers was het wel raak. Man-in-vorm Marcus Rashford creëerde ruimte voor zichzelf en haalde dan perfect de trekker over. Zijn vijfde goal in zes matchen.

Arsenal liet zich niet van de wijs brengen en diende de Red Devils een handvol minuten later van antwoord. Granit Xhaka borstelde het leer met erg veel gevoel op het hoofd van de jonge Eddie Nketiah. Het Emirates daverde op z’n grondvesten. Bij die tussenstand werden de kleedkamers ook opgezocht.

Net zoals bij het begin van de eerste, trekken de Gunners ook in de tweede helft met veel dadendrang naar voren. En dat rendeert onmiddellijk. Bukayo Saka snijdt zoals hij dat kan naar binnen en fusilleert de verste hoek. De Gea voor een tweede keer geklopt. United is z’n voordeel helemaal kwijt.

Maar andermaal komt er een déjà vu in Londen: namelijk de leidende ploeg die zijn voorsprong weggeeft. WK-winnaar Lisandro Martinez duikt met veel lef naar de bal, die over alles en iedereen in doel valt. Ook Gabriel kan de gelijkmaker op de lijn niet meer verhinderen. Alles weer te herdoen.

Tijd voor Trossard

Arsenal treft via Saka nog de staak, maar een 2-2 lijkt in de maak. Tijd voor Leandro Trossard dus, moet Mikel Arteta denken. De Rode Duivel mag nog een kleine tien minuten meedoen.

En daarin deelt hij meteen in de feestvreugde: Zinchenko trekt de bal nog eens voor en via Odegaard kan Nketiah de 3-2 in doel verlengen. Het doelpunt wordt nog even gecheckt door de VAR, maar de winning goal mag terecht blijven staan. Arsenal boekt zo een knappe overwinning en loopt, met nog een match achter de hand, vijf punten uit op eerste achtervolger Man City.