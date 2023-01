Regisseur Luc Morren, met voorzitter Luc Smeets en John Martens van het Virga Jessecomité: “De grootste uitdaging? Tweeduizend mensen in goede banen leiden.” — © Serge Minten

Hasselt

De 2.000 deelnemers aan de Virga Jesse-ommegangen mogen voor het eerst in 50 jaar zelf bedenken wat er in augustus 2024 te zien zal zijn. Regisseur Luc Morren uit Lommel werd speciaal ingehuurd om alles in goede banen te leiden. “Het wordt een evolutie, maar geen revolutie”, zegt voorzitter Luc Smeets.