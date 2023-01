CrossCup Hannuit: tweede plaats voor Isaac Kimeli, puike prestaties voor Chloé Herbiet en Annelies Nijssen

De Fransman Yann Schrub heeft zondag de CrossCup in Hannuit gewonnen, de enige veldloop in de Benelux met het Gold Label van World Athletics. Isaac Kimeli was tweede en beste Belg bij zijn eerste veldloop sinds het EK veldlopen in Turijn, waar hij brons won.

Schrub, afgelopen zomer nog goed voor brons op de 10.000 meter bij het EK in München, bleef lang zij aan zij met Kimeli. Op tweede ronden van het einde nam de Fransman uiteindelijk afstand. Guillaume Grimard was derde en tweede Belg. Lucas Da Silva was derde Belg op een zesde plaats.

Kimeli is de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt het over van Michael Somers, die in volle marathonvoorbereiding is en niet startte in Hannuit.

Eritrese Rahel Daniel wint bij de vrouwen, Chloé Herbiet is beste Belgische

De Eritrese Rahel Daniel heeft zondag de CrossCup in Hannuit gewonnen, de enige veldloop in de Benelux met een Gold Label van World Athletics. Chloé Herbiet was de eerste Belgische op een vijfde plaats.

Een viertal bleef lang samen voorin, maar uiteindelijk was Daniel toch duidelijk de sterkste. Ze haalde het voor de Zweedse Sarah Lahti en de Britse Megan Keith. Herbiet beende iets voorbij halfweg Lisa Rooms bij in de strijd om de eerste Belgische. Ze steekt ook de titel van de Franstalige atletiekliga op zak. Een derde landgenote volgde pas op plaats achttien met Nina Lauwaert.

Lisa Rooms blijft aan de leiding in het klassement.

Twintigjarige Annelies Nijssen is verrassende winnares van de korte cross

Annelies Nijssen heeft zondag de korte cross gewonnen bij de CrossCup in Hannuit. De twintigjarige 800 meterspecialiste haalde het enigszins verrassend voor Mariska Parewyck.

Bij de manches in Mol en Roeselare was Parewyck telkens de beste, maar in Hannuit sloeg Nijssen al halfweg een gaatje om niet meer te worden bijgehaald. Het is haar eerste CrossCup-overwinning. Lotte Scheldeman was derde. Parewyck blijft aan de leiding in het klassement.

“De trainingen gingen goed en ik wist dat ik hier voorin zou meedoen, maar winnen is nog iets anders”, zei Nijssen. “Van bij de start voelde ik mij sterk en toen ik voelde dat ik een kloofje kon slaan begon ik in de zege te geloven.” Dat ze het als 800 meterspecialiste haalde van de 1.500 meterspecialisten, geeft Nijssen vertrouwen. “Ik doe veel veldlopen en train vaak op mijn uithouding richting zomer”, klinkt het. “De komende weken doe ik ook de CrossCups van Diest en Brussel. Indoorwedstrijden staan er in principe niet op mijn planning, maar zeg nooit nooit.”