Mario Stroeykens laat Anderlecht weer even ademhalen in Seraing: “De problemen opgelost? Dat zal ik niet zeggen”

“Het was een moeilijke wedstrijd”, zei matchwinnaar Stroeykens voor de micro van Eleven. “We kwamen er altijd goed uit maar in de laatste 30 meter was het wat moeilijk om de juiste pass of het juiste schot te vinden. Maar ik denk dat we goed hebben gevochten vandaag. Ik kwam in het begin weinig aan de bal, door de omstandigheden vonden we elkaar niet zo goed. Maar iedereen kwam naar het einde toe meer in de match.”

Brian Riemer probeerde Stroeykens op verschillende posities uit tijdens de wedstrijd. “Ik voelde me op beide posities goed, in principe ben ik een iets centraler type. Maar waar de coach mij heeft gezet, was ook een goede keuze.”

“We wisten dat we vandaag de drie punten moesten binnenbrengen. We wisten dat het gezien de omstandigheden heel moeilijk zou worden. De problemen opgelost? Dat zal ik niet zeggen, we bekijken wedstrijd per wedstrijd en zullen zien hoe ver we geraken”, besluit Stroeykens.