Hoeseltse Annelies Nijssen wint verrassend korte cross in Hannuit

Bij de manches in Mol en Roeselare was Parewyck telkens de beste, maar in Hannuit sloeg Nijssen al halfweg een gaatje om niet meer te worden bijgehaald. Het is haar eerste CrossCup-overwinning. Lotte Scheldeman was derde. Parewyck blijft aan de leiding in het klassement.

“De trainingen gingen goed en ik wist dat ik hier voorin zou meedoen, maar winnen is nog iets anders”, zei Nijssen. “Van bij de start voelde ik mij sterk en toen ik voelde dat ik een kloofje kon slaan begon ik in de zege te geloven.” Dat ze het als 800 meterspecialiste haalde van de 1.500 meterspecialisten, geeft Nijssen vertrouwen. “Ik doe veel veldlopen en train vaak op mijn uithouding richting zomer”, klinkt het. “De komende weken doe ik ook de CrossCups van Diest en Brussel. Indoorwedstrijden staan er in principe niet op mijn planning, maar zeg nooit nooit.”