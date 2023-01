Anderlecht bibbert lang tegen rode lantaarn Seraing, maar dankzij aanwinst Dreyer en Stroeykens mag het eindelijk nog eens vieren

Eén langgerekte zucht van opluchting: Anderlecht won voor het eerst in 2023, op het veld van hekkensluiter Seraing. Het was geen hoogstaande pot voetbal - ook lastig op een slecht veld - maar in de huidige situatie is paars-wit blij met enkel de punten. Nieuwkomer Anders Dreyer toonde zich met een knappe actie die resulteerde in een mooie assist.

Ijskoud, pakken sneeuw langs de boarding, roodgekalkte lijnen én fluogele ballen: het beloofde geen oogstrelende pot voetbal worden in het Stade du Pairay. Bij Seraing hadden ze er wel alles aan gedaan om het veld speelklaar te krijgen voor de partij tegen Anderlecht – chapeau daarvoor – maar de grasmat lag er toch niet top bij.

Brian Riemer koos bij Anderlecht voor vier nieuwe namen: Sardella, Diawara, Arnstad en Dreyer kwamen in de ploeg voor N’Diaye, Trebel, Ashimeru en Amuzu. Voor de wedstrijd vierde Mauves Army hun twintigjarig bestaan met enkele tifo’s en… vuurpijlen. In tegenstelling tot op Sclessin enkele maanden geleden – en maar enkele kilometers verderop – belandden ze nu niet op het veld.

Veel slordigheden

Het openingskwartier was alvast weinig soeps: slechte controles, verkeerpde passes en vooral veel lange ballen. Bij eentje kwam Raman alleen voor Dietsch, maar de spits miste én werd afgevlagd voor buitenspel. Even later was Stroeykens te verrast toen Raman de bal voorzette. Paars-wit bleef het meest actief, al zorgden de slordigheden er voor dat uitgespeelde kansen uit bleven. De thuisploeg loerde op de counter met Bernier, maar toen hij Vertonghen knap afhield, was zijn center ondermaats. Maar diezelfde Bernier bezorgde Anderlecht wel problemen: hij kapte knap Debast uit, maar de beenveeg van Bart Verbruggen was minstens even knap. Aan de overkant testte Arnstad nog eens de vuisten van Dietsch, maar de Noor had beter moeten doen met de ruimte die hij kreeg.

© BELGA

Na rust kregen we hetzelfde spelbeeld: Seraing loerde op de counter, terwijl Anderlecht tegen een muur moest opboksen. Stroeykens probeerde het, maar Dietsch was attent om de afgeweken bal te klemmen. Ondertussen had Arnstad zijn vijfde gele kaart gepakt na een schwalbe: de Noor mist zo de partij tegen Antwerp. Even later pareerde Dietsch een inzet van Stroeykens: paars-wit probeerde de match op het uur in handen te nemen.

Dreyer forceert het

Toch viel de motor weer stil: Riemer bracht dan maar Trebel en Amuzu om het vuur in de ploeg te brengen, maar het was Seraing dat dicht bij de openingstreffer kwam. Na balverlies mocht Mvoué alleen door, maar Verbruggen tikte de bal in corner. Even later verslikte Vertonghen zich in zijn controle, gelukkig voor hem hield zijn doelman de bal met meer geluk dan kunde uit doel.

© BELGA

Een kwartier voor tijd lukte het dan toch voor paars-wit. Aanwinst Dreyer dribbelde zich knap voorbij Dietsch en diende Stroeykens de 0-1 aan op een presenteerblaadje. Het bleef wel opletten voor snedige counters van Seraing - vooral via een actieve Bernier - maar uiteindelijk trok paars-wit de drie punten over de streep. Het komt zo tot op vier punten van de Europe Play-offs - en misschien belangrijker: Anderlecht staat opnieuw zeven punten boven een degradatieplaats.

Seraing: Dietsch, Mbow, Sylla, Tshibuabua, Poaty (88’ Guillaume), Lepoint, Mvoué, Sissoko (79’ Ifoni), Lahssaini (88’ Conçeicao), Bernier, Vagner

Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara, Arnstad (66’ Trebel), Verschaeren (90’ Sadiki), Stroeykens (90’ Ashimeru), Dreyer, Raman (66’ Amuzu)

Doelpunten: 76’ Stroeykens (Dreyer)

Gele kaarten: 59’ Arnstad, 63’ Lahssaini, 86’ Tshibuabua, 89’ Sylla

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Kevin Van Damme