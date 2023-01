Niets aan te doen: Erling Haaland dikt doelpuntentotaal dankzij De Bruyne nog wat meer aan in zege van Man City

Erling Haaland was andermaal de gevierde man met een hattrick. In de 40e minuut kopte de Noor een assist van Kevin De Bruyne tegen de netten. Na de onderbreking zette de Noorse goalgetter in de 49e minuut een penalty om en strafte hij in de 54e minuut een blunder van Wolves-doelman Jose Sa genadeloos af. Haaland dikte zijn doelpuntentotaal in competitieverband op die manier aan tot 25 stuks. De Bruyne ging in de 77e minuut naar de kant voor Bernardo Silva.

De Citizens tellen 45 punten (op 60) en naderen zo voorlopig tot op twee punten van koploper Arsenal, dat twee wedstrijden minder op de teller heeft. De Gunners spelen momenteel nog gastheer voor nummer vier Manchester United (39 ptn.).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen