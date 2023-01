Weerbarstig varken doodt slager (61) tijdens het slachten

In Hongkong is een slager tijdens het slachten van een varken omgekomen. Dat meldt nieuwszender CNN op gezag van politiebronnen.

Het varken was met een elektrisch verdovingspistool neergeschoten, maar kwam bij. Vervolgens viel het beest de 61-jarige slager aan. Een collega van de man trof hem later zwaargewond op de grond aan in het slachthuis Sheung Shui.

Het slachtoffer is vermoedelijk omver geduwd door het varken. Hij liep daarbij een grote wonde op. Het hakmes had de man nog in zijn hand, meldt CNN. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dokters konden hem niet meer redden. De precieze doodsoorzaak moet nog verder worden onderzocht.

“Het ministerie van Arbeid is bedroefd door de dood van deze persoon en betuigt zijn diepste medeleven aan zijn familie”, luidt een verklaring van de autoriteiten. Hoe het met het varken in kwestie is afgelopen, is niet duidelijk.