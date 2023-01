Tegenstander in kwartfinale is bekend: Red Lions moeten op WK hockey voorbij Nieuw-Zeeland

De Belgische hockeymannen nemen het dinsdag (om 14u30 Belgische tijd) in hun kwartfinale op de Wereldbeker hockey in India op tegen Nieuw-Zeeland. De Nieuw-Zeelanders verrasten zondag in de cross-overs het gastland met een zege na shoot-outs. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3. Nieuw-Zeeland haalde het vervolgens na shoot-outs met 5-4.

India, zonder sterspeler Hardik Singh, was de wedstrijd goed begonnen met goals van Lalit Upadhyay (17.) en Sukhjeet Singh (24.). Nieuw-Zeeland milderde via Sam Lane (28.), maar India verdubbelde haar voorsprong opnieuw dankzij een treffer van Varun Kumar (40.). Nieuw-Zeeland hapte naar adem, maar sloeg nog twee maal terug met strafcorners. Kane Russell (43.) en Sean Findlay (49.) brachten de stand in evenwicht. Spannende shoot-outs volgden en Sam Lane schoot uiteindelijk de beslissende 5-4 tegen de netten.

De Black Sticks werden in de groepsfase derde in poule C, na een zege (3-1 tegen Chili) en twee nederlagen (4-0 tegen Nederland en 3-2 tegen Maleisië).

Eerder op de dag plaatste Spanje zich tegen Maleisië ook al via shoot-outs (4-3) voor de kwartfinales. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 tussen beide teams. Spanje treft dinsdag (om 12 uur Belgische tijd) in de kwartfinales Australië.