Thierry Neuville begint seizoen met podium in Monte Carlo

Een derde plaats in de Rally van Monte Carlo: voor Thierry Neuville zat er bij de seizoensopener van het WK rally nooit meer in.

Sébastien Ogier (Toyota) zet met een negende overwinning in het prinsdom een absoluut zegerecord neer, zijn teamgenoot Kalle Rovanperä legde beslag op een tweede plaats. Erger voor Neuville: Rovanperä nam in de afsluitende Power Stage nog eens drie bonuspunten meer dan de Hyundai-kopman. “We konden nooit echt hun tijden benaderen”’, gaf Neuville eerlijk toe. “En dan is het kwestie van schade beperken. Met een podiumplaats is dat aardig gelukt. Over drie weken in Zweden kan het er al helemaal anders uitzien.”