Wout van Aert “teleurgesteld” over finale in Benidorm waar hij zich moet inhouden: “Gevaarlijker dan ik dacht”

Van Aert kon in de laatste meters niet vol sprinten voor de zege. Hij moest zich inhouden om niet ten val te komen. “Ja, het was nog gevaarlijker dan ik vooraf dacht”, vertelde Van Aert bij Play Sports. “Ik zat nog kort op zijn wiel, probeerde tot op de meet te sprinten, maar met die flauwe bocht kwam ik nog heel dicht bij de hekken. Ik kon me nog net op tijd inhouden.”

Van Aert is echter vooral ontevreden met hoe hij in aanloop naar die ‘sprint’ voor de dag kwam. “Daar ben ik misschien wel het meest teleurgesteld over. Ik wist dat ik na de balkjes op kop moest zitten om voluit naar de finish te kunnen rijden, maar nu was ik net iets te veel bezig met de kop te houden en niet met de koers te winnen. Nu laat ik het liggen en daar ben ik wel het meest teleurgesteld om. Ik heb het misschien wat onderschat, want ik had beter kunnen doen”, aldus Van Aert.

“Ik voelde me eigenlijk wel goed, maar moest al vroeg krachten verspillen met anderen in te halen. Ik maakte ook wat foutjes, onder andere in de zandbak. De benen waren goed, maar ik had de koers harder moeten maken.”

Van Aert kreeg zondagmiddag andermaal een erg bedrijvige Van der Poel tegenover zich. “Hij was zeker de Van der Poel tegen wie ik in de kerstperiode duels mee heb uitgevochten. Hij leek me beter dan in bijvoorbeeld Zonhoven en Koksijde.”