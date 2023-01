Meteen raak voor Arnaud De Lie in eerste koers van het seizoen

Terwijl in Australië de Tour Down Under al afgelopen is en in Zuid-Amerika de Ronde van San Juan vannacht begint, is met de Classica Comunitat Valenciana ook het Europese wegseizoen op gang geschoten. Onze landgenoot Brent Van Moer (Lotto-Dstny) trok onderweg mee in de aanval maar de wedstrijd eindigde naar goede traditie op een massaspurt in La Nucia. Daarin was zijn ploegmaat Arnaud De Lie (20) met overwicht de snelste. De massaspurt werd ontsierd door een valpartij. (later meer)

