Mathieu van der Poel wist hoe hij het op het einde moest aanpakken: “Heel moeilijk om na de balken nog iemand in te halen”

Mathieu van der Poel benutte de laatste passage over de balkjes als de beste en zette zich daardoor op kop, Van Aert kon er niet meer over. “Ja, dat was het punt waar ik vooraf op had gerekend om het verschil te maken”, reageert Van der Poel bij Play Sports. “Het is heel moeilijk om na die balken nog iemand in te halen en het was een heel korte sprint. Het kwam aan op de details op een heel moeilijk parcours om het verschil te maken. Ik heb er heel hard voor gewerkt. De sfeer was indrukwekkend.”

Welke cross Van der Poel nog voor het WK in Hoogerheide op 5 februari zal rijden, is nog niet duidelijk. “We beslissen morgen welke cross ik voor het WK nog rijd. We blijven hier nog even om te trainen”, legt de Nederlander uit.