De stad huurt voor de carnvalisten een loods aan Stadsheide in Kiewit. — © Serge Minten

Hasselt

De Hasseltse carnavalsgroepen maken al jarenlang gebruik van de loods in de oude stadsmagazijnen aan de Roverstraat in Tuilt-Kuringen maar die wordt binnenkort afgebroken. Voor de carnavalisten het moment om elders een onderkomen te zoeken. De stad huurt voor hen een loods aan Stadsheide in Kiewit.