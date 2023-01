Dilsen-Stokkem

Gezocht: honderd vrijgezellen - vijftig mannen, vijftig vrouwen, ongeacht hun geaardheid - voor een groepsdate op Valentijn, in het drijvende Glass House on the Lake van Terland in Dilsen-Stokkem. “Als er koppels uit komen, wordt het huwelijk gedeeltelijk gesponsord”, belooft Dorine Janssens van Terland.