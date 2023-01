Onze tv-tips: wereldmuziek, populaire satire en een jonge Tom Cruise

De Toots Sessies

Een, ma, 23.40 uur

Zap Mama is al 25 jaar een klinkende naam in de internationale muziekwereld. Wereldtournees, meermaals genomineerd voor een Grammy en door Tom Cruise gevraagd om op de soundtrack van Mission Impossible 2 te staan. Zap Mama viert haar jubileumjaar met een nieuw album Odyssée dat ze komt voorstellen in de Toots Sessies. Een streepje muziek voor de muzikale fijnproevers. (tove)

De Avondshow met Arjen Lubach

NPO1, ma, 22.13 uur

Arjen Lubach brak bij onze noorderburen door met zijn satirische programma op zondagavond. Hij won er zelfs de Televizier-Ring mee, de belangrijkste publieksprijs. Sinds vorig jaar is hij overgeschakeld op een ritme van vier uitzendingen per week en met groot succes. In elke aflevering fileert hij vlijmscherp de actualiteit. Maandagavond start hij met een derde seizoen. (tove)

Risky Business

Play5, ma, 20.30 uur

Joel Goodsen is een 17-jarige student in een rijke buurt in Chicago. De twee belangrijkste dingen in zijn leven zijn naar de universiteit gaan en seks hebben. Wanneer zijn ouders op vakantie gaan, belt hij een callgirl. Een piepjonge Tom Cruise maakte hiermee in 1983 een geweldig debuut. Ergens doet de film denken aan Home Alone, maar deze film is een stuk gedurfder en leuker. (tove)