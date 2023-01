Ghislaine Maxwell: “Foto prins Andrew en Virginia Giuffre is nep”

Een spraakmakende foto van de Britse prins Andrew en Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, is niet echt. Het beeld, dat al jaren rondgaat, is vermoedelijk gefotoshopt. Dat stelt althans de veroordeelde Ghislaine Maxwell vanuit de gevangenis.

De Britse gaf het interview vanuit haar gevangenis in de Verenigde Staten aan TalkTV, een Brits televisiestation. Het interview wordt maandagavond uitgezonden, maar fragmenten werden zondag gepubliceerd.

Maxwell kreeg vorig jaar een celstraf van twintig jaar voor haar hulp aan Jeffrey Epstein bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen. Ze was zijn vertrouweling en ronselde slachtoffers voor de in 2019 overleden multimiljonair, een vriend van prins Andrew.

De bewuste foto, met daarop ook Maxwell zelf, zou zijn gemaakt in maart 2001 in haar huis. Giuffre beweert dat de broer van koning Charles haar toen seksueel heeft misbruikt. De hertog van York heeft dat altijd ontkend.

“Ik kan me niet herinneren dat deze foto gemaakt is”

Volgens Maxwell is er “geen origineel” van de foto. “Alleen maar kopieën van kopieën en delen ervan lijken volgens sommige experts gefotoshopt. Ik kan me niet herinneren dat Giuffre in mijn huis is geweest. De foto lijkt niet echt te zijn. En ik kan me niet herinneren dat hij gemaakt is.”

Giuffre probeerde haar zaak vorig jaar voor de rechter in de Verenigde Staten te krijgen. De hertog van York voorkwam dat door een schikking van miljoenen euro’s te treffen.