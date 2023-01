Sint Antoniusverkoop goed voor meer dan 3.500 euro

Oudsbergen

De 39ste editie van het Sint Antoniusfeest werd door EH. Michel Ruyters opgang getrokken tijdens de dialectmis in de St.-Martinuskerk in Meeuwen. Daarna werd het publiek in ’t Heem ontvangen voor de verkoop de offergaven per opbod.

De Reengenoten boden, naast rieten manden, ook een bessem om te keren, bloedworst, kip-kap en kruupuut, varkenspoten en verse vlaai aan. Het ging allemaal vlot onder hamer. “Toppers zijn het laatste keramieken beeld, een varkentje, van kunstenaar Jef Jansen. En niet te vergeten de verkoop van onze varkenskop”, vertelt Rik Hoogmartens van De Reengenoten.

Marina Vankriekelsvenne had 530 euro veil voor het keramieken biggetje. De echte verkeskop gaat dit jaar mee met Ludo Jansen: hij deed een bod van 1.400 euro. De opbrengst van de Sint-Antoniusverkoop gaat traditioneel naar verenigingen met een sociale achtergrond. RDr