Monique geeft André Hazes jr. bijzonder verjaardagscadeau: “Eén ding kan hij nooit kopen”

Hoewel ze eerst nog enkele grappige foto’s van haar ex-vriend de wereld instuurde, zet Monique Westenberg (45) André Hazes Jr. zondag in de bloemetjes met een mooie foto. “Wanneer je dan een verjaardagscadeau moet bedenken voor iemand die alles zelf koopt, maar één ding nooit kán kopen kwam dit beeld bij me op”, schrijft ze bij een pakkende foto van André Hazes senior, junior en haar eigen zoon.

“Wanneer je op jonge leeftijd je vader verliest en daardoor alle belangrijke momenten in je leven niet meer samen kunt delen, is dat een vreselijk groot gemis”, gaat ze verder op sociale media. “Wanneer je dan zelf vader wordt besef je des te meer wat voor leegte je altijd hebt gevoeld en wat je nog zo graag had willen delen. André senior heeft helaas zijn heerlijke kleinzoons niet mogen meemaken en zij hem niet.”

Maar vergeten is André Senior allesbehalve. “We doen er met elkaar alles aan om hem in ere te houden en wordt hij thuis dagelijks genoemd. Hij hoort erbij en gelukkig zijn er genoeg beelden om terug te kijken. Wanneer je dan een verjaardagscadeau moet bedenken voor iemand die alles zelf koopt, maar één ding nooit kán kopen kwam dit beeld bij me op. Drie generaties. Alle drie verbonden door bloed, genen en naam.”

Het beeld kwam tot stand dankzij @ardgelinck, die van drie beelden een beeld maakte. “Dankzij hem kon dit beeld worden waargemaakt en zo hebben vader en zoon altijd iets om naar te kijken wat in werkelijkheid bij een onvervulde wens blijft.”

André Hazes Jr. mocht zaterdag 29 kaarsjes uitblazen. Ook toen plaatste Westenberg enkele foto’s op haar Instagram, waaronder de charmezangers onder meer te zien was op het toilet. Poets wederom poets, want toen Westenberg enkele weken zelf jarig was, stak Hazes ook de draak met haar.