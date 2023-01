Volledig herstelde Simon Peeters likt zijn wonden na nieuwe nederlaag met Leuven: “Er is nog serieus wat werk aan de winkel”

De heenwedstrijd, die vlak voor Kerstmis met 2-3 thuis werd verloren, lag bij de Leuvenaars nog altijd op de maag. Het was toen zo’n avond dat amper iets lukte en het verval in spelniveau te groot was. Dat VHL enorm gemotiveerd aan de start kwam, hoeft dus geen betoog. Serverend liep het met twee aces goed en het sterke midden van Menen werd bij momenten slim omzeild.

De hel van Menen

“We ondervonden aanvankelijk weinig problemen. We sloegen snel een kloofje en konden dat zonder al te veel weerstand vasthouden”, beaamt Simon Peeters, die na Achel geen reactie meer voelde na zijn vervelende bovenbeenblessure en voor het eerst in 2023 in de basis startte. “Maar de daaropvolgende sets werden een gans ander verhaal. Menen maakte er 1-1 van en kreeg plots ook de supporters achter zich. Ze noemen het daar niet voor niets de hel van Menen. Dat zijn uiteraard toffe wedstrijden, maar naar het einde van de wedstrijd werd de sfeer echt hitsig.”

Het werd snel duidelijk dat Menen zich na de mindere eerste set volledig herpakte en steeds beter het spel van de Leuvenaars begon te lezen. Want ondanks de nodige opslagdruk bleven de West-Vlamingen zonder al te veel problemen overeind.

“We dwongen hen redelijk vaak in moeilijke situaties, maar zelfs bij recepties die bij hen rond de driemeterlijn vielen, konden ze relatief gemakkelijk scoren. Ik denk zelfs aan 75 procent, een uitzonderlijk hoog percentage. Dat is natuurlijk hun verdienste. Onder meer hun Fin Hänninen speelde uitstekend, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken.”

En naar de derde set bijvoorbeeld waarin VHL na 11-14 een serieuze optie nam op winst, maar die voorsprong te gemakkelijk uit handen gaf. Nog een opvallende statistiek: de Leuvenaars scoorden gemakkelijker na een negatieve receptie (aan 60 procent) dan na een positieve (aan 50 procent).

“Ze stonden vaak heel goed gepositioneerd, dus een pluim voor hun scouting. Wij moeten eindelijk eens beseffen dat het niet lukt als we maar op 70 of 80 procent spelen. Er is nog serieus wat werk aan de winkel. Het feit dat we nu opnieuw een vrij weekend krijgen, is misschien niet ideaal. Het geeft ons wel de opportuniteit om harder te trainen om meer scorend vermogen te creëren na een positieve receptie en een betere blok-verdediging af te leveren na een minder positieve receptie bij de tegenstander. Dat we onze voorsprong in het klassement uit handen gaven? Kijk, de volgende twee wedstrijden tegen Gent en Guibertin worden nu echt wel cruciaal om terug een kloofje te slaan”, besluit Simon Peeters.