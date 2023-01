Daniel Yule wint slalom in Kitzbühel, Armand Marchant wordt zeventiende na knappe tweede run

Yule haalde het na twee runs in 1:44.63 voor de Brit Dave Ryding, tweede op 40 honderdsten, en de Noor Lucas Braathen, derde op 41 honderdsten. Yule boekte zo op zijn 29e zijn tweede zege van het seizoen, de zesde uit zijn carrière. De vorige vijf waren ook allemaal slaloms.

Armand Marchant stond gedeelde 29e na de eerste run maar skiede een veel betere tweede, waarin hij de vijfde tijd neerzette. Het leverde hem een zeventiende plaats op in de eindstand, op 1.72 van Yule. Zijn beste resultaat in een wereldbeker is de vijfde plaats die hij begin 2020 haalde in een slalom in het Kroatische Zagreb.

Sam Maes stond 25e na de eerste run maar maakte een foutje in de tweede, waardoor hij veel tijd verloor. De Antwerpenaar zakte zo naar de 27e plaats, op ruim negen seconden van de winnaar.

De Noor Manuel Feller had de snelste tijd na de eerste run achter zijn naam maar ging al vroeg in de tweede run in de fout.

© AP

In de tussenstand van de wereldbeker slalom neemt Braathen na zes van de tien manches met 370 punten de leiding over van zijn landgenoot Henrik Kristoffersen (365 punten), zondag vijfde. Yule (334 punten) is nu derde, Marchant (28 punten) klimt naar nummer 32, Sam Maes pakt zijn eerste vier punten en is 50e.

In de algemene wereldbeker blijft de Zwitser Marco Odermatt met 1.186 punten leider voor de Noor Aleksander Aamodt Kilde (961 punten). Geen van beiden kwam zondag in actie. Marchant en Maes delen de 98e plaats met 28 punten.

De wereldbeker alpijnse ski gaat begin volgende week verder in Oostenrijk met een slalom (dinsdag) en reuzenslalom (woensdag) in Schladming.