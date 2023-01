Sébastien Ogier domineert van start tot finish en wint Rally van Monte Carlo, Thierry Neuville mee op het podium

Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) heeft zondag de rally van Monte Carlo gewonnen, de openingswedstrijd van het WRC-seizoen. De Fransman reed van start tot finish aan de leiding en wint deze wedstrijd al voor de negende keer in zijn carrière. Ogier had bij aankomst een voorsprong van 18.8 seconden op wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Raly1) eindigde als derde. De Belg maakte op geen enkel moment aanspraak op de zege.

Ogier liet er vanaf de shakedown geen twijfel over bestaan dat hij en hij alleen de grote favoriet voor de eindzege was. Met twee snelste tijden op donderdagavond en drie op vrijdagochtend zette hij de rally meteen naar zijn hand en kon hij vanaf vrijdagnamiddag al beginnen te controleren. In totaal won hij negen van de achttien klassementsritten van een toch wel atypische Monte Carlo, die in kurkdroge omstandigheden werd gereden. Voor Sébastien Ogier is het zijn 56e zege in zijn carrière, zijn 9e in de Monte Carlo. De Fransman is nu alleen recordhouder wat betreft het aantal zeges in deze rally. Voor Vincent Landais, de copiloot van Ogier, was het zijn allereerste WK-zege.

Behalve Ogier domineerde ook Toyota deze wedstrijd. Net als Ogier wonnen ook Rovanperä en Evans meerdere klassementsritten. Die laatste verloor vrijdagochtend alle kansen op de eindzege toen hij lek reed en 43:4 seconden verloor. Evans moest achtervolgen, maar raakte niet verder dan de vierde plaats. Toyota won in deze Monte Carlo maar liefst 16 van de 18 ritten.

Enkel Thierry Neuville slaagde er zaterdagnamiddag in om twee klassementsritten te winnen. Even leek het erop dat hij de strijd voor de tweede plaats met Rovanperä zou kunnen aangaan, maar toen die laatste zaterdagavond doorduwde, werd het duidelijk dat de derde plaats het hoogst haalbare was voor Neuville. De Belg deed wat hij kon, maar kon zich nooit mengen in de strijd voor de eindzege. Met een derde plaats beperkt de Belg enigszins de schade in het WK. Ogier rijdt net als vorig jaar een beperkt programma en doet dus niet mee voor de wereldtitel. Rovanperä, die als tweede eindigde, zijn beste resultaat in de Monte Carlo, rijdt wel een volledig seizoen. In de afsluitende powerstage reed Rovanperä de snelste tijd en ging hij met de vijf extra punten aan de haal. Thierry Neuville reed de vierde tijd en moet genoegen nemen met twee extra punten.

© Hyundai Motorsport / Romain Thui

In de WK-tussenstand staat Sébastien Ogier aan de leiding. De Fransman heeft 26 punten. Kalle Rovanperä is tweede met 23 punten. Thierry Neuville is derde en heeft met 17 punten al een achterstand van 6 punten op Rovanperä. Bij de constructeurs leidt Toyota met 51 punten. Hyundai is tweede met 27 punten.

In WRC2 reed Grégoire Munster (Ford Fiesta MKII) bij zijn debuut als officiële rijder bij M-Sport een foutloze wedstrijd. De Belg maakte stapsgewijs progressie en eindigde in een sterk bezette wedstrijd als achtste in WRC2. Vooraf had hij gemikt op de top vijf.

De volgende WK-rally is die van Zweden, eind volgende maand. In 2018 won Thierry Neuville deze rally. Zweden wordt een herkansing voor Pierre-Louis Loubet en zijn Belgische copiloot Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1). Het duo beleefde weinig plezier aan hun eerste rally samen. Zondagochtend moesten ze na tal van problemen definitief opgeven. Tom Rensonnet en Loïc Dumont (Ford Fiesta Rally3) komen er eveneens aan de start, net zoals Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta Rally3), die van M-Sport de kans krijgen om ervaring op te doen in deze winterrally.