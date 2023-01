De rug van Mathieu van der Poel is aan de betere hand, maar twijfels blijven: “Ben er meer mee bezig dan met m’n benen”

“Het gaat er wel goed mee”, aldus Van der Poel voor de start. “We hebben goed kunnen werken en ik heb bijna alles kunnen doen wat ik wilde doen. We zullen zien wat het geeft. Er zit nog wel wat vermoeidheid in de benen, maar dat is niet anders dan na een andere stage. Ik heb verbetering gevoeld in mijn rug, maar we hebben ook geen crosstrainingen gedaan. Dat is het meest belastende. Het is een stuk beter, laten we hopen dat het straks ook nog zo is.”

Het WK nadert snel, nog eens winnen zou Van der Poel dus een boost kunnen geven.

“Niet echt”, stelt de Nederlander. “Het is belangrijker om met een goed gevoel over mijn rug naar huis te gaan. Dit is geen referentie voor het WK, zeker niet qua parcours. Ik ben momenteel gewoon meer met mijn rug bezig dan met mijn benen. Een uur zonder pijn rijden, zou leuk zijn. Ik hoop dat het WK goed gaat komen, natuurlijk. Ik heb daar hard voor gewerkt, dus ik wil heel aan de finish geraken. Dat ga ik dus wel in mijn achterhoofd houden. Het is nog wel twee weken en iedereen heeft z’n eigen aanpak. Ik probeer die supercompensatie te pakken richting het wereldkampioenschap.”