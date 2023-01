Heerse Toneelkring op de planken met ‘De komst van Albert’

De Heerse Toneelkring Hateeka staat in februari opnieuw op de planken met een kluchtige komedie. — © Hateeka

De Heerse Toneelkring Hateeka staat in februari opnieuw op de planken met een kluchtige komedie: ‘De komst van Albert’.

Tijdens dit blijspel van Luc Kerkhofs maak je kennis met enkele hilarische personages die allemaal wel iets op hun kerfstok hebben. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 4 en 11 februari om 20 uur en op zondag 12 februari om 14.30 uur, telkens in basisschool De Bilter in Heers (Nieuwe Steenweg 20). Kaarten kan je bestellen bij Johnny Medats (0474/27.59.06) of bij een van de spelers, volwassenen betalen 9 euro en kinderen 5 euro. (frmi)