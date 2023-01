Wout van Aert over het ‘gevaarlijke’ parcours in Benidorm: “Wie deze wedstrijd wil winnen, mag zeker niet te gek doen”

Net geen twintig graden en veel publiek die ook en vooral voor Wout van Aert naar Benidorm zijn afgezakt. Zelfs een ervaren publiekstrekker als Wout van Aert moest even met de ogen knipperen tijdens de verkenning van het parcours in Benidorm. “Ik ben aangenaam verrast”, zei de Kempenaar. “De voorbije dagen waren er wel wat signalen dat er veel publiek zou zijn maar dit had ik toch niet verwacht. Er hangt een goede sfeer en dat is echt aangenaam. Complimentje voor Flanders Classics. Ze hebben het goed bekeken om deze wedstrijd in dit weekend en op deze locatie in te plannen en ze worden beloond met een zeer mooi deelnemersveld.”

Van Aert heeft er met zijn trainingsmakkers van Jumbo-Visma twee pittige trainingsweken opzitten. “Na de cross in Zonhoven ben ik meteen overgeschakeld naar lange trainingen op de weg. Ik heb niet specifiek naar deze wedstrijd toegewerkt. Zelfs het BK heb ik vorige zondag niet rechtstreeks gezien omdat ik aan het trainen was. Ik heb de wedstrijd in uitgesteld relais herbekeken en kan alleen maar zeggen dat ik genoten heb van de strijd tussen Laurens en Michael. Het relletje? Goh, dat hoort er vermoedelijk bij op een kampioenschap.”

Het parcours in Benidorm wordt als gevaarlijk bestempeld vanwege de snelle afdaling op een verraderlijke ondergrond.

“Ik wil vandaag gewoon zo’n goed mogelijke wedstrijd rijden”, aldus Van Aert. “Natuurlijk wil ik niet vallen maar dat wil ik nooit. Ik ga mezelf niet bewust inhouden omdat het gevaarlijk zou zijn. Dan kan je beter niet aan de start komen want je kan in elke wedstrijd hard vallen. Wie deze wedstrijd wil winnen, mag trouwens niet te gek doen want een foutje is zo gemaakt. Ik vind het best wel een knap parcours want zo evident is het niet om in een stad een parcours uit te tekenen. Het is wel iets meer verhard dan wat we gewend zijn maar dat maakt het zeker niet minder technisch. Het is niet omdat we op gravel crossen dat het kinderspel zou worden. Je moet ook hier je fiets goed onder controle houden. Samengevat: als ik hier kan winnen, dan ga ik het zeker niet laten.”