Thibau Nys valt, rijdt lek en schiet uit klikpedaal, maar wint toch in Benidorm: “Die tweede valpartij was verschikkelijk dom”

Thibau Nys heeft ook de voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden bij de beloften op zijn naam gebracht. Onze landgenoot versloeg in Benidorm de Nederlander Tibor del Grosso in de sprint. Emiel Verstrynge finishte op vijf seconden op een derde plaats. Voor Nys is het zijn vierde overwinning in de Wereldbeker na eerdere zeges in Tabor, Maasmechelen en Zonhoven.

Op het snelle en technische parcours in de Spaanse badstad kende Nys geen al te beste start, maar wist hij zich terug in de wedstrijd te knokken. Met zes renners doken ze de slotronde in en finaal sloeg Nys samen met Del Grosso een klein gaatje. In de sprint toonde Nys z’n snelle benen en verzekerde hij zich ook van eindwinst in de Wereldbeker.

De beloften (en junioren) moeten niet alle vijf de wedstrijden rijden, maar mogen er één overslaan. Nys past voor Besançon volgende week en is mathematisch zeker van eindwinst met 160 punten. Jente Michels telt 96 punten, Tibor Del Grosso 90 punten. De winnaar krijgt 40 punten, een onoverbrugbaar verschil dus.

Nys kwam onderweg twee keer ten val en haalde dus nog. “Als ik hier niet gewonnen had, dan was ik een groot kieken geweest”, lachte hij na afloop. “Die tweede valpartij was verschikkelijk dom, het domste wat ik dit seizoen al gedaan heb. Ik wilde mijn hartslagmeter weggooien want die was losgekomen. Dat wilde ik doen op een plek waar onze mobilhome stond. Ik had die gewoon moeten weggooien, in plaats van bezig te zijn met waar die zou vallen. Ik bleef nog kijken of ze hem hadden gevangen en toen keek ik terug naar voor… Ja, ik miste volledig mijn rempunt dus ik schoof op die kiezels onderuit. Ik dacht: koers verloren. Zeker toen ik daarna nog lek reed ook.”

“Maar ik was toch goed genoeg om altijd terug te komen”, aldus Nys. “In de laatste ronde wilde ik van beneden tot boven door te trekken, maar ik had al zo veel meegemaakt dat ik het vertrouwen niet meer had. Ik moest het anders oplossen en ik ben blij dat het gelukt is. De sprint? Ik voelde dat er nog genoeg opzat. In de laatste lusjes wilde ik hem al passeren, maar net voor de balken schoot ik uit mijn klikpedaal. Ik voelde echter dat als ik op het wielde draaide richting finish, dat ik hem zou kunnen pakken. Al had ik dat voor de cross ook niet gedacht.”

Bij de meisjes junioren pakte de Nederlandse Lauren Molengraaf een vier op vier en is ze ook al zeker van eindwinst. Yordi Corsus was aan het feest bij de jongens junioren, voor twee andere Belgen Seppe Van Den Boer en Viktor Vandenberghe. De Fransman Leo Bisiaux leidt in het klassement met 129 punten, 26 meer de Nederlander Guus Van den Eijnden en onze landgenoot Viktor Vandenberghe is derde met 94 punten.