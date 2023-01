Terroristen plegen aanslag in Mogadishu: auto met explosieven en gewapende mannen bestormen regeringsgebouw

In het gebouw bevinden zich onder meer de kantoren van de burgemeester van Mogadishu en de gouverneur van de omliggende regio Benadir, verklaart een politieagent. Volgens getuigen wordt er ook geschoten en zijn er enkele gewonden gevallen, maar dat hebben de autoriteiten nog niet bevestigd.

Het land in de Hoorn van Afrika wordt sinds jaren door terreuraanslagen en ander geweld geteisterd, vooral van Al-Shabaab. Sinds verscheidene maanden gaat de regering in Mogadishu militair in het offensief tegen de terreurmilitie. De regering kon daarbij grote delen van Midden-Somalië heroveren. Turkije en de Verenigde Staten steunen Somalië in de strijd tegen de islamisten met drones.

© AFP

© REUTERS