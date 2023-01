Wandelaars vinden 50 gedumpte vaten vol drugsafval in Zonhoven

Wandelaars troffen zondagochtend een groot aantal blauwe vaten aan in Zonhoven. Ze werden gedumpt op een parking aan de Donderslagseweg in Zonhoven.

De ontdekking werd rond 8 uur gedaan. Het gaat om in totaal zo’n vijftig vaten die gevuld zijn met chemische producten. Vermoedelijk gaat het om het afval dat afkomstig is van een synthetisch drugslab.

© TP

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) stelde een veiligheidsperimeter in. Het gerechtelijk labo en de mensen van de Clan Lab Response Unit kwamen ter plaatse. Zij zijn een team van de federale politie en ontmantelen productie- en opslagplaatsen voor synthetische drugs zoals xtc en amfetaminen.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.