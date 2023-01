Hij overwon kanker en dat mag iedereen geweten hebben: Dortmund-spits Haller speelt met niet te misverstane boodschap op schoenen

Sébastien Haller stond vanwege een behandeling aan teelbalkanker een halfjaar aan de kant. Intussen is de Franse spits klaar om opnieuw te knallen. Zondag zit hij opnieuw in de selectie, voor de thuiswedstrijd tegen Augsburg.

Haller zal op het veld verschijnen met opvallende oranje schoenen. Het is echter de boodschap die erop staat, die telt: ‘F*ck Cancer’. “De dag dat ik terug in de selectie zit, dat ik weer het veld kan oplopen, sprintjes kan trekken, tackelen… Dat is voor mij al een groot succes”, aldus de Fransman in een promovideo van PUMA.

