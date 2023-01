Maasmechelaar (19) en Nederlandse (18) opgepakt voor aanslag tegen woning in Brasschaat

In Brasschaat is zaterdagnacht een aanslag gepleegd tegen een pand op de Bredabaan. De lokale politie kon kort na de feiten twee verdachten oppakken in de omgeving, een 19-jarige man uit Maasmechelen en een Nederlandse vrouw (18). Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

Het incident speelde zich af rond 4.15 uur zaterdagnacht. “Aan de Bredabaan in Brasschaat werd een incident gemeld”, zegt parketwoordvoerder Lieselotte Claessens. “Ter plaatse bleek een explosief van het type Cobra tot ontploffing te zijn gebracht. Niemand raakte gewond, er is vooral schade aan de voordeur. Het parket en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse voor verder onderzoek.”

Kort na de feiten kon de lokale politie Brasschaat twee verdachten oppakken in de omgeving. “Het betreft een 19-jarige man uit Maasmechelen en een 18-jarige vrouw uit Nederland. Hun betrokkenheid wordt onderzocht, ze worden zondag verhoord”, zegt Claessens. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd.

Het is nog niet duidelijk of het incident gelinkt kan worden met de ontploffing van eerder deze week in Hoboken of de incidenten in Maasmechelen van de voorbije dagen. “Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht”, zegt Claessens.