Sneeuwval deed Seraing-Anderlecht even wankelen: burgemeester keurt komst van supporters goed

Door de sneeuwval in de provincie Luik was het nog niet zeker of Seraing-Anderlecht straks zal doorgaan met supporters. De lokale burgemeester besliste op de middag om de wedstrijd met publiek toe te laten.

LIVE. Volg alle updates hier!Scheidsrechter Kevin Van Damme keurde het veld in de voormiddag goed, maar de veiligheidsdiensten en de burgemeester moeten ook nog een go geven. Burgemeester Francis Bekaert besliste even later om de wedstrijd ook te laten doorgaan. Het enige voorbehoud is of de supporters door de sneeuwval op de wegen op tijd in Luik zullen geraken.De club deed beroep op een externe firma om het veld te ruimen.