Mieke Gorissen verkozen tot Limburgs atleet van het jaar

Mieke Gorissen (ADD) is door het provinciaal comité van Limburg verkozen tot Limburgs atleet van het jaar. De Diepenbeekse, die door ziekte verschuldigd was op de uitreiking in Alken, dankt haar verkiezing op basis van haar marathon- en crossprestaties in 2022. Gorissen eindigde op het Europees kampioenschap in München als dertiende en finishte op het wereldkampioenschap in Eugene als negentiende. Bovendien kroonde ze zich tot Vlaams en Belgisch kampioen veldlopen.

Nina Van Pelt (LOOI) werd dan weer verkozen tot Limburgse belofte van het jaar. De tweedejaars scholiere legde in 2022 een hele waslijst aan knappe prestaties voor. Zo werd ze Belgisch kampioen (800m indoor) en Vlaams kampioen (400m indoor en 800m outdoor), veroverde ze zilver op het BK (800m outdoor) en brons op het Vlaams kampioenschap veldlopen, liet ze de beste Belgische jaarprestaties bij de scholieren op 800 en 1500m noteren en eindigde ze vijfde in de finale op de 800m van het Europees kampiooenschap U18 in Jeruzalem.