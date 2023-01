Meisje van 18 overleden na CO-vergiftiging in Ganshoren

Een 18-jarig meisje dat in kritieke toestand in het ziekenhuis was beland door een CO-vergiftiging, is overleden. Dat bevestigen politie en parket aan VRT NWS. De tiener was onwel geworden in de badkamer van een appartement in Ganshoren, Brussel. Ook haar moeder en broer belandden in het ziekenhuis, maar zij zijn niet levensgevaar.