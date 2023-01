Tot 25 centimeter sneeuw: elf wintersportcentra open in Oostkantons

In Ovifat ligt 25 cm sneeuw en is de blauwe piste toegankelijk, de rode en groene zijn niet toegankelijk.

In het verkeersbulletin van het Toeristisch Agentschap Oost-België is te zien dat het druk is in de Hoge Venen en Ternell, maar dat wintersporters er nog steeds geraken en kunnen parkeren.