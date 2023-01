Goldband-zanger heeft spijt van snuiven op podium: “Ik hoef kinderen daar niet aan te introduceren”

Een filmpje van een optreden van Goldband deed deze week veel stof opwaaien op sociale media. Daarin was te zien hoe Driessen iets wat verdacht veel weg had van wit poeder opsnoof op het podium, voor de ogen van het publiek.

“Ik kan er heel duidelijk over zijn”, reageerde Driessen zaterdagavond bij radiozender 3FM. “Ik had het niet moeten doen, maar ik heb het wel gedaan. Mensen mogen hun mening hebben. Ik kan in ieder geval beloven dat ik het nooit meer ga doen.” Al wilde Driessen niet beloven dat hij nooit meer drugs zal gebruiken. “Niet op het podium”, lachte Driessen. “Spijt? Dat is een groot woord, maar het was niet slim. We zijn nu best wel bekend en groot. We staan net ook op de foto met kleine kinderen. Ik hoef die kinderen daar niet aan te introduceren, dus daar heb ik wel spijt van.”

Goldband treedt op 10 en 11 maart in de Lotto Arena, beide concerten zijn uitverkocht.