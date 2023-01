Skilegende Lindsey Vonn bedwingt “gevaarlijkste afdaling ter wereld”... in het donker: “Dit is voor mijn mama”

Weinig skiërs waren zo succesvol in hun carrière als Lindsey Vonn. De Amerikaanse zette begin 2019 een punt achter haar loopbaan, maar is nog steeds in topconditie. Dat blijkt uit een video van Redbull, waarin de 38-jarige Vonn de razendsnelle en gevaarlijke afdaling van Kitzbühel afdaalde... in het donker.