En dan gaat het mis tijdens Gala van de Gouden K’s: zangeres Maureen steekt haar haar in brand

Tijdens het Gala van de Gouden K’s zaterdagavond op Ketnet heeft Maureen Vanherberghen bijna het decor in brand gestoken. De presentatrice mocht de winnaar van het beste Ketnet-programma bekendmaken met een vlammenwerper, maar dat liep mis. Ze had het toestel verkeerd vast waardoor ze haar eigen haar in brand stak. “Dat groeit wel terug”, reageerde ze ongelofelijk koelbloedig terwijl ze het vuur doofde. “Misschien toch een veiligheidsbril opzetten?”, suggereerde vriend Sieg De Doncker toen ze het nog eens wilde proberen.