Dartsicoon Peter Wright krijgt glas naar z’n hoofd geslingerd in Denemarken, verliezer Michael van Gerwen niet onder de indruk

Peter Wright schreef dit weekend de Nordic Darts Masters op zijn naam. In de finale van de tweede manche van de World Series was ‘Snakebite’ te sterk voor Gerwyn Price.

“Het is heerlijk als het darten zo gaat, ik voelde me gewoon onverslaanbaar”, aldus de Schot na afloop van de finale in Kopenhagen. “Het maakte niet uit wie er voor me stond, ik voelde me zo ongelooflijk goed. Gerwyn is een fantastische speler. Hij stond vorige week in de finale in Bahrein en had mij de laatste vier keer verslagen. Nu heb ik er eindelijk nog eens eentje kunnen winnen!”

Wright kende een moeilijk 2022. Hij kon - als regerende wereldkampioen - geen enkel toptoernooi winnen, werd in de derde ronde van het WK verslagen door Kim Huybrechts, en zag zijn vrouw meerder keren in het ziekenhuis belanden. “Dus laten we aan de slag gaan en meteen beginnen met winnen! Dit zal me vertrouwen geven voor de Masters volgende week.”

Ei zo na was zijn seizoen gestart met een pijnlijke affaire. Na zijn winst tegen Michael van Gerwen in de kwartfinales vloog er plots iets richting Wright. Het bleek om een glas water te gaan, dat gelukkig zijn doelwit miste. Van Gerwen leek er zich weinig van aan te trekken nadat Wright er hem op attent had gemaakt en ging meteen het publiek groeten.