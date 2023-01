Man krijgt 6.500 euro die ex-vriendin “per ongeluk” verbrandde in oven niet terug

De man wilde twee jaar geleden 6.500 euro aan beschadigde bankbiljetten inwisselen voor nieuwe biljetten, naar eigen zeggen omdat zijn ex-vriendin de oven waarin hij het geld had bewaard per ongeluk had aangezet. De Nederlandse Nationale Bank geloofde de man echter niet, en vermoedde dat de biljetten opzettelijk werden beschadigd. Uit een onderzoek zou namelijk gebleken zijn dat biljetten die in een oven beschadigd worden er anders uitzien. De bank nam het geld daarom in, en gaf het niet terug.

De man betwistte de resultaten van het onderzoek, maar een rechtbank geeft de Nationale Bank nu gelijk. De bank moet de ingehouden bankbiljetten niet teruggeven of omruilen.