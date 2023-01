Meer dan 10.000 m³ stort in rivier beland na hevige regen: “We zouden ons moeten schamen”

Door de hevige regenval en overstromingen in verschillende Balkanlanden is er de afgelopen dagen meer dan 10.000m³ afval in de Drina terechtgekomen. De Bosnische rivier is onherkenbaar en dat maakt milieuactivist Dejan Furtula kwaad. “We zouden ons moeten schamen. Dit zorgt voor een belangrijk gezondheids- én milieuprobleem”, klinkt het.