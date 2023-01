Jens Keukeleire corrigeert ijverige Twitter-account die sokken van wielerploeg EF-EasyPost keurt: “En wat zien we hier?”

Er is sinds dit seizoen wat te doen rond de sokken van EF-EasyPost. De Amerikaanse wielerploeg staat bekend om zijn opvallende outfits, wat in 2023 een felroze is. Maar hoe zit dat nu juist met die sokken?

Sinds begin januari is er op Twitter een account actief die zich met niets anders bezighoudt dan het keuren van de sokken van EF-EasyPost. Volgens de persoon achter @efsockcheck (‘Are EF’s socks on right?) moeten de lichtroze aan de linkerkant en de donkerroze rechts. De reden: de mouwen van het truitje zijn ook zo gemaakt.

Maar volgens Jens Keukeleire is het net omgekeerd. Onze landgenoot deed zowaar zijn verhaal in een Instagram-video. Hij legt uit dat de kleuren van de sokken inderdaad bij de mouwen lijken te passen, maar dat er geen L/R op de gewone sokken staat. Dat is wel het geval bij die voor het tijdrijden, de aerosokken.

“En wat zien we? Het is niet hetzelfde als bij de normale sokken”, aldus Keukeleire. “Dat betekent dat het lichtroze aan de rechterkant is en donkerroze langs links. Voor eens en voor altijd.”

De Twitter-account die zich bezighoudt met de sokken van het Amerikaanse wielerteam vond de uitleg van Keukeleire echter niet duidelijk genoeg, blijkbaar.