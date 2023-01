Halve finale Beker van België: maakt Oostende het af en geraakt Antwerp Giants in Luik?

Veertig punten (77-37) had Oostende vrijdag in de eigen COREtec Dôme en in de tweede helft op zak in de heenwedstrijd van de Belgische Cup en tegen Charleroi. De return vandaag in de Dôme en versus de Spirous leek dan ook een formaliteit te worden. De jonge ploeg van coach Sam Rotsaert, momenteel verrassend leider in de BetFirst BNXT League, liet zijn tanden zien en perste er een waanzinninge eindjump uit. Na een 15-39 tussenspurt flikkerde er “slechts” een 92-76 overwinning voor de kustploeg op het scorebord. Oostende heeft dus nog wel een mooie bonus van 16 punten op zak, mag met 15 punten vandaag in Charleroi verliezen maar liet dus een mooie kans liggen om het zeg maar definitief af te maken. Bij Sporza zijn ze uiteraard tevreden met dit resultaat. Als Oostende met een dertiger of veertiger had gewonnen was dat niet goed voor de rechtstreeks uitzendig van deze namiddag. Mits een goede start van de Spirous zou deze return misschien nog een spannend gebeuren kunnen worden. Of maakt het team van coach Dario Gjergja het professioneel af en plaatst het zich door de grote poort voor een nieuwe bekerfinale?Weer sneeuw vandaag in Luik! Luik-Antwerp Giants is vandaag (15 uur) het eerste duel van de halve finale. De Sinjoren zaten vrijdagavond vast in de sneeuw en in de regio Luik. “Meer dan vijf uren bus en geen wedstrijd kunnen spelen,” knipoogde Jean-Marc Mwema van de Giants. Er werd beslist om de partij te verschuiven naar vandaag. Hopelijk geraakt de spelersbus van Antwerp Giants vandaag wel in Luik. De weersvoorspelling voor de regio Luik ziet er immers niet goed uit. Temperaturen rond of net onder het vriespunt en een ... verse portie sneeuw! De terugwedstrijd is woensdag (20 uur) in de Lotto Arena. De finale van de Beker van België gaat door op zondag 12 maart in Vorst Nationaal.