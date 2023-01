VIDEO. Puck Pieterse neemt u mee over het “snelle maar gevaarlijke” parcours van de Wereldbekermanche in Benidorm

Pieterse filmde de verkenning van het parcours in de Spaanse badstad. “Heel grote verschillen zullen er niet zijn omdat iedereen zal moeten opletten om schuivertjes te voorkomen”, liet Eli Iserbyt weten na wat rondjes draaien. “Ik hoop dat het een keer lang samenblijft en dat het een spannende wedstrijd wordt. Het is typische Spaanse ondergrond met veel schuiven, de snelle afdalingen zijn niet zonder risico maar dat weten we op voorhand. Het zal zaak zijn om niet over de limiet te gaan.”

