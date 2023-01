Jelle Vossen staat er opnieuw na zware bacteriële infectie: “Ik heb echt afgezien”

Een billijk gelijkspel nadat de twee teams elk één speelhelft voor hun rekening namen. Nadat de voorbije weken Ruud Vormer en Christian Brüls voorop gingen in de strijd bij Essevee, was het nu aan de pas herstelde Jelle Vossen om zijn stempel te drukken. Nog niet eens zo lang geleden was voetballen echter helemaal uit den boze voor de spits: “Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis nadat er een vleesetende bacterie werd ontdekt in mijn bloed.”