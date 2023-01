MVP en topschutter Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen) verlaat op krukken de Winketkaai: “Dat ziet er niet goed uit”

In de uitgestelde wedstrijd van de BetFirst BNXT League tussen Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears was er weer een glansrol voor Brian Fobbs. De Amerikaanse forward schitterde in een collectief sterke (vijf speler in de dubbele cijfers) Mechelse ploeg maar verdween bij een 69-56 tussenstand uit de partij. “Na een contact liep Brian een voetblessure op. Na een check van de medische staf werd snel duidelijk dat hij niet meer kon aantreden,” zei coach Kristof Michiels. Brian Fobbs was in 26 minuten goed voor 14 punten, 3 rebounds en 3 assists. De 1m96 grote Amerikaan, die na één seizoen Finland (Vilpas Vikins), pas aan zijn tweede Europese campagne bezig is, is een kandidaat voor de MVP-titel in de BetFirst BNXT League. In het Belgische gedeelte van de BNXT League is hij momenteel met 20 punten zelfs de topschutter. Over alle statistieken heen laat hij zelfs de beste waardering notering. Als Brian Fobbs, die de Winketkaai verliet op krukken, dit seizoen niet meer in actie zou kunnen komen zou dat dat een zwaar verlies zijn voor vice-kampioen Kangoeroes Mechelen. “Hij liep aan de rechtervoet een blessure op die uitstraalt richting achillespees. Hij voelde zich oké. Ik vrees echter dat het ernstig is. Een scan moet uiteraard nu bevestiging brengen en we hopen op goed nieuws en dus een korte inactiviteit. In mijn team is Brian Fobbs een belangrijk figuur. Dat we vandaag in het slotkwart het collectief konden oplossen in een belangrijk duel om Elite Gold en versus Leuven Bears was dan weer een opsteker,” aldus nog coach Kristof Michiels.