Forfait van de Belgische kampioen: geen Michael Vanthourenhout in Benidorm

Michael Vanthourenhout staat niet aan de start van de Wereldbekermanche in Benidorm. De Belgische kampioen is ziek.

“Michael is niet in staat om te starten”, klinkt het bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. “Spijtig, maar hij ontwikkelde vannacht koorts.”

Geen eerste klassementscross als Belgische kampioen dus voor de West-Vlaming. Vanthourenhout staat tweede in de tussenstand, achter Laurens Sweeck. Na Benidorm volgt nog een slotmanche op 29 januari in het Franse Besançon.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met de cross in Benidorm krijgen de veldrijders zondag de dertiende en voorlaatste manche van de Wereldbeker voorgeschoteld. Laurens Sweeck leidt met 333 punten, voor Michael Vanthourenhout (309), maar uitkijken wordt het toch vooral naar de capriolen van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, die voor de laatste keer dit seizoen de degens kruisen.

Zoals bekend neemt Pidcock niet deel aan het WK veldrijden. Benidorm is zijn laatste cross van het seizoen waarna het vizier volledig wordt gericht op het klassieke voorjaar op de weg. De Brit neemt er deze cross nog bij omdat die in Spanje plaatsvindt en hij, net zoals veel andere renners, momenteel onder de Spaanse zon de basis legt voor zijn seizoen.

Het is geleden van Igorre 2011 dat er nog eens een manche van de Wereldbeker in Spanje werd verreden. Toen won Kevin Pauwels in de Baskische modder. Nu wordt er dus opnieuw een manche georganiseerd, in badplaats Benidorm. Het parcours ligt niet aan het strand, wel in twee verschillende parken waardoor de wedstrijd meer weg heeft van een mountainbikemanche dan van een echte cross.