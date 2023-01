Zelenski in tranen op afscheid van omgekomen minister: “Onbeschrijflijke droefenis”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag een herdenkingsdienst in tranen bijgewoond. De zeven staatsambtenaren die woensdag tijdens een helikoptercrash om het leven kwamen, werden herdacht in Kiev. Eén van de slachtoffers was zijn minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski en dat viel hem duidelijk zwaar. “Een onbeschrijflijke droefenis daalt af in onze ziel”, schreef Zelenski zaterdagavond op Telegram na de herdenkingsdienst.