Dít is pas een matchpunt: Sebastian Korda na thriller en fantastische passeerbal voor het eerst in kwartfinales Australian Open

De 22-jarige Korda, wiens vader Petr Korda in 1998 de Australian Open won, versloeg in de vierde ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 11) in vijf sets. Het werd 3-6, 6-3, 6-2, 1-6 en 7-6 (10/7).

In de kwartfinales staat Korda, het 29e reekshoofd, tegenover de Rus Karen Khachanov (ATP 20). Die schakelde de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 31) uit met 6-0, 6-0 en 7-6 (7/4).

Ook voor de 26-jarige Khachanov is het zijn eerste kwartfinale op de Australian Open. De Rus was eind vorig seizoen halvefinalist op de US Open en haalde al de laatste acht op Roland Garros (in 2019) en Wimbledon (in 2021).