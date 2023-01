Veldrijden is niet voor doetjes: Lars van der Haar onthult hoe hard hij afzag na het grijpen van de Nederlandse titel

Zoals bekend neemt Pidcock niet deel aan het WK veldrijden. Benidorm is zijn laatste cross van het seizoen waarna het vizier volledig wordt gericht op het klassieke voorjaar op de weg. De Brit neemt er deze cross nog bij omdat die in Spanje plaatsvindt en hij, net zoals veel andere renners, momenteel onder de Spaanse zon de basis legt voor zijn seizoen.

Het is geleden van Igorre 2011 dat er nog eens een manche van de Wereldbeker in Spanje werd verreden. Toen won Kevin Pauwels in de Baskische modder. Nu wordt er dus opnieuw een manche georganiseerd. Het parcours ligt niet aan het strand, wel in twee verschillende parken waardoor de wedstrijd meer weg heeft van een mountainbikemanche dan van een echte cross.

“Dit is een Tom Pidcock-parcours”, stelde Lars van der Haar. “Hij is veel technischer dan Van der Poel en Van Aert op dit moment, en heeft ook meer gecrost en gemountainbiket. Mathieu maakt daarnaast technisch veel fouten. Wout is wel echt heel goed, maar gaat hij hier zijn WK willen vergooien door met zijn knie op een steen te belanden in een afdaling?”

© BELGA

De kersverse Nederlandse kampioen zal zich ongetwijfeld opnieuw proberen te weren, maar kende de voorbije week niet zo’n leuke momenten.

“Ik ben twee dagen op mijn kont naar beneden gemoeten”, aldus Van der Haar bij In De Leiderstrui. “Ik kon gewoon niet lopen. Daardoor heb ik ook niet kunnen fietsen. Ik heb er nu geen last meer van, maar ben nog altijd niet honderd procent. Nog niet volledig hersteld van het NK. Nu ik hier dan de parcoursverkenning heb gedaan met deze benen, had ik liever Besançon gedaan.”